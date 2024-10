Nazwała dziennikarza "dziadem". Tłumaczy, o co naprawdę poszło

- Amy rzuca takie hasło do jednej z rywalek: I nosisz szpilki, które mówią "przeleć mnie", dlaczego nosisz szpilki, które mówią "przeleć mnie"? Nie wiedziałem, że jest taka kategoria szpilek. Podoba mi się to — stwierdził prowadzący ze śmiechem.

Jej mąż wie, co ich łączy. "Nie mam ochoty pójść z Krzyśkiem do łóżka"

Po emisji rozmowy pojawiły się spekulacje, jakoby między dziennikarzami doszło do spięcia. W odpowiedzi Młynarska zamieściła wpis na Instagramie, wyjaśniając, jak naprawdę przebiegła rozmowa i co miała na myśli, nazywając Sołtysika "patriarchalnym dziadem".

"Andrzej przytoczył cytat wypowiadany w filmie przez Amy Winehouse, którego nota bene nie oglądałam, że niektóre kobiety zakładają szpilki, mówiące »przeleć mnie«. I dodał, że bardzo mu się to podoba! Sic! No właśnie! Komplement? Jeśli tak, to z epoki patriarchalnego dziadocenu. I tu usłyszał ode mnie, że takie podejście to patriarchalne dziaderstwo" – napisała.