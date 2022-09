Małgorzata Pieńkowska z córką w "Dzień Dobry TVN". Ina poszła w jej ślady

Okazuje się, że mimo sprzeciwu swojej mamy, Ina Sobala tuż po zakończeniu liceum wybrała się do szkoły aktorskiej. Nie było jej jednak łatwo się do niej dostać, ponieważ przesłuchania w Krakowie oraz w Warszawie zakończyły się "porażką". Ina ostatecznie ukończyła studia aktorskie na Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej we Wrocławiu.