Ukrywa tożsamość partnera. Są razem od ponad 40 lat

Na scenie zadebiutował pod koniec lat 60. i szybko został okrzyknięty mianem jednego z największych polskich amantów. Choć doniesienia o jego romansach były jedynie plotkami, pewna sytuacja zmusiła go do ujawnienia prawdy o orientacji seksualnej. Marek Barbasiewicz od ponad 40 lat jest związany z mężczyzną, którego imienia do dziś nie zdradził. Przyznał jednak, że publiczne "wyznanie niebywale wyprostowało mu życie".