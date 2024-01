Wzięli ślub dla formalności ponad 30 lat temu. Do dziś nie noszą obrączek

Różnili się niemal wszystkim, byli jak ogień i woda. On był buntowniczy, ona spokojna i opanowana. On nosił pstrokate ubrania, ona stonowane i mroczne. Ich znajomość przybrała zupełnie innego charakteru, gdy Jakubik zaprosił Agnieszkę do radia, gdzie nagrywał reklamy. Wiele godzin wspólnie spędzonych przed mikrofonem sprawiło, że wkrótce zostali parą. Początki ich związku nie były jednak kolorowe.