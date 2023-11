Kończy 91 lat. Ma sporo młodszego męża

Wróćmy jednak do Krzyżanowskiego. Przyszły mąż artystki słyszał jej piosenki już wcześniej. Miał mówić, że dla wykonawczyni hitów "warto poświęcić życie". Od momentu pamiętnego spotkania po koncercie, mężczyzna stał się stałym bywalcem widowni Przybylskiej. Wówczas wyszło, ile mają ze sobą wspólnego. Miłość zaprowadziła parę do ołtarza; do dziś są razem.