Kończyłaby dziś 79 lat. Nikt jej nie pomógł, bo myśleli, że jest pijana

Mira Kubasińska w tym czasie występowała również z drugim zespołem, który wyruszył w trasę do Wielkiej Brytanii. The London Beats byli uznawani za gwiazdy dużego formatu, jednak tylko w Polsce - na tle muzycznej Europy wypadali jak wiele innych zespołów. Po powrocie Mira postanowiła pogodzić życie rodzinne i zawodowe. Rzuciła występy z The London Beats i zabrała syna w trasę z Breakoutem.