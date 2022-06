Nowa biografia Kory. "Wszyscy myśleli, że Kora jest z żelaza, a ona była z tiulu"

Beata Biały, pisarka: To, że Kora do dziś fascynuje, jest rzeczą oczywistą – bo Kora była fascynująca. Kiedy zadzwoniła do mnie wydawczyni Magdalena Chorębała z pytaniem, czy mogłabym napisać jej portret, pomyślałam: "Boże, dlaczego sama na to nie wpadłam?". Kto jeśli nie Kora z tym jej pogmatwanym życiorysem, mądrością życiową i nieoczywistymi wyborami? Zdecydowałam bez wahania, że w to wchodzę.