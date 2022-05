Konflikty Polaków na działkach. "Wyzwał moją córkę od niewychowanego bachora"

- Działka to nie jest dyskoteka, ale teren do miłego spędzania czasu. Przepisy niestety nie precyzują, co to znaczy "głośna muzyka". Natomiast każdy użytkownik ogródków działkowych jest zobowiązany do życia w spokoju i harmonii z sąsiadami. I na to można się powołać podczas dyskusji z takim "melomanem". Jeśli rozmowa nie pomaga, należy zwrócić się do zarządu działek - twierdzi Krzysztof Celiński.