Koniec mokasynów na platformie? Buty Dębskiej to absolutny hit

Zdaje się, że mokasyny na grubej platformie powoli odchodzą w cień. Latem chętnie zastępujemy je czymś lżejszym. Wystarczy spojrzeć na ostatnią stylizację Marii Dębskiej. Aktorka zdecydowała się na zachowawczy look, ale my patrzymy na buty. Wsunęła na stopy eleganckie mokasyny, które pasują do wszystkiego.