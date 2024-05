"Polski Balaton" to nowy hit na mapie Polski. Woda czysta jak łza

"Serce Trzebini" powstało w miejscu dawnego wapiennego kamieniołomu. Kąpielisko Balaton ma szansę stać się równie popularne, co krakowski Zakrzówek. Na miejscu mamy do dyspozycji trzy baseny o głębokości od 0,8 do 2,5 m. Nie brakuje też ratowników, którzy czuwają nad wypoczywającymi. Zadbano też o brodzik dla najmłodszych przyjezdnych. Kolejną ważną sprawą jest panujący tu porządek - z pewnością wpływa na komfort wypoczynku.