Kontrola abonamentu RTV. Spodziewaj się jej w tych godzinach

Właściciele telewizorów oraz radioodbiorników, które odbierają sygnały publicznego nadawcy, są zobowiązani do zarejestrowania sprzętu oraz opłacania abonamentu RTV. Aby mieć pewność, że posiadacze takich urządzeń, wywiązują się z obowiązku zapłaty, odbywają się kontrole przeprowadzane przez pracowników Poczty Polskiej.

Na łamach Wirtualnych Mediów Poczta Polska opublikowała ogłoszenie o pracę na stanowisko kontrolera abonamentu RTV we Wrocławiu. Chociaż oferta dotyczyła umowy na czas określony, ze względu na wykonywanie obowiązków w ramach zastępstwa, w ogłoszeniu pojawiła się istotna informacja. Dzięki niej można zobaczyć harmonogram pracy kontrolera w tym mieście.

W ofercie pracy zaznaczono, że obowiązki kontrolera byłyby wykonywane w godzinach od 7:00 do 15:00. Może to więc być wskazówką dla osób, które spodziewają się kontroli abonamentu. Poczta Polska zwraca jednak uwagę, że kontrole w prywatnych domach są rzadkie.

W ostatnim czasie Poczta Polska regularnie ogłaszała rekrutację na podobne stanowiska, zarówno w Warszawie, jak i Bydgoszczy. Oprócz wykształcenia średniego, prawa jazdy kat. B i gotowości do podróży służbowych, kandydaci powinni posiadać umiejętność obsługi komputera, zdolność do samodzielnego rozwiązywania problemów, dobrej organizacji pracy oraz radzenia sobie ze stresem.

Co istotne, Poczta Polska jest otwarta na różnorodność kandydatów. Osoby pochodzenia ukraińskiego oraz osoby powyżej 50. roku życia, które miały przerwę w karierze zawodowej, są również mile widziane i zachęcane do aplikowania.

Widzisz naklejkę "R" na skrzynce? To ważna informacja

