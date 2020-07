Konwencja Stambulska. Barbara Giertych: "Atak na wartości"

Barbara Giertych o Konwencji Stambulskiej

"Po przestudiowaniu treści tej konwencji uważam, że jest ona wierną realizacją starożytnej tradycji europejskiej wprowadzania prawa naturalnego do prawodawstwa. Zgodnie z zasadami wyznaczonymi (nomen omen w tym samym mieście, w którym przyjęto Konwencję) przez Konstantyna Wielkiego, który w IV wieku wprowadził ograniczenia etyczne w nieludzkim traktowaniu niewolników i dzieci, Konwencja Stambulska postuluje wprowadzenie zasad etycznych do prawodawstwa krajów członkowskich Rady Europy" - stwierdza adwokat.

Podkreśla, że Konwencja jest w pełni zgodna z nauką wszystkich kościołów chrześcijańskich i "wprowadza postulat ochrony prawnej i postuluje zagwarantowanie głównie kobietom i dzieciom poprzez państwa-strony konwencji m.in. prawa do nienaruszalności cielesnej (art. 12), prawa do unikania przemocy fizycznej i psychicznej (art. 12), prawa do swobodnego zawarcia małżeństwa (art. 37) czy prawa zakazującego obrzezania kobiet (art. 38)".