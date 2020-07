Konwencja stambulska. Matylda Damięcka: "Bo małżeństwo to nie gwałt"

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg zapowiedziała, że Polska szykuje się do wypowiedzenia konwencji stambulskiej. Teraz ilustratorka Matylda Damięcka jasno dała do zrozumienia, co na ten temat sądzi.

Matylda Damięcka komentuje rzeczywistość (ONS.pl)