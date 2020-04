Koronawirus. "Dramat dosięgnął także zwierząt". Największemu azylowi grozi upadek

"Firmy odmawiają nam wsparcia, bo same upadają" – tłumaczy fundacja. Zmalało także wsparcie od osób prywatnych, z których większość to osoby w podeszłym wieku. A koszty są ogromne – samo wyżywienie 500 koni to 250 000 złotych miesięcznie.

"My nie wiemy, czy za 2 miesiące będziemy istnieć, nie wiemy, co stanie się z setkami koni, i być może bluźnierstwem dla wielu jest zastanawianie się nad tym, gdy dziś na świecie – w wyniku epidemii – umiera tylu ludzi" – pisze fundacja na swojej oficjalnej stronie.

"Możecie nas oskarżyć o to, że nie byliśmy na to przygotowani. Nie, nie byliśmy. Ale nikt na świecie nie był… Na początku staraliśmy się nie myśleć o tym, co może się dziać. Koncentrowaliśmy się na pracy przy zwierzętach, kampaniach informacyjnych. Docierały do nas informacje, że nie dotrze jedna dostawa karmy dla psów, że leży niezapłacona faktura za leczenie psów i sterylizację kolejnych kotów, że wycofała się firma, która opłacała dostawy dużej części słomy, że firma, która wspierała dostawy siana, wstrzymała darowizny. Tych maili przez ostatnie dni zebrało się prawie 200. To 90 proc. firm i osób, które wspierały codzienne życie zwierząt. Bez ich wsparcia – nasze zwierzęta umrą z głodu. Nie, nie wydarzy się cud. Po prostu" – czytamy.