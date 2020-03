Koronawirus. Irlandzki pastor z trójką dzieci apeluje ze szpitalnego łóżka

Wideo Marka McClurga, pastora z okolic Belfastu, w 21 godzin wyświetlono 81 tys. razy. Mężczyzna, który ma troje dzieci, ledwo mówi, ale robi to, by ostrzec innych. 40-latek od tygodnia przebywa w szpitalu. – Walczę z koronawirusem z pomocą medyków z Ulster Hospital – słyszymy. – Koronawirus jest zabójczy i niebezpieczny. Chce cię wykończyć – dodaje pastor.

Koronawirus – nagranie z Irlandii

Mimo trudnej sytuacji, w jakiej się znalazł, Mark jest wdzięczny, że żyje. Nie ma też słów, by opisać ile robią dla niego lekarze. – Ocalili mnie. Do lekarzy i pielęgniarek: kocham was – mówi. Pacjent nie zapomniał podziękować swojej żonie, Claire, która nie opuściła go w chwili próby. – Mam najlepszą partnerkę – podkreśla. – Kiedy było ze mną bardzo źle i nie mogłem mówić, ona przy mnie była – dodaje.

W wideo McClurg przypomina, że jest również pastorem i chociaż nie jest w stanie iść do kościoła, to wciąż należy do jego rodziny i dziękuje za wsparcie społeczności, która się za niego modli. – Widziałem wiadomości, modlitwy płynące z całego kraju. Kocham Irlandię Północną. Kocham świat. Należę do Jezusa. Wierzę w niego – mówi, podkreślając, by traktować wirusa poważnie, bo to nie tylko "kaszel i gorączka".

– Nie sądźcie, że nic wam nic nie zrobi. Spójrzcie na mnie i słuchajcie – apeluje.