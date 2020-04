Koronawirus w Polsce. Co należy zrobić z ubraniami po powrocie do domu?

Kiedy na chwilę wychodzisz do sklepu lub musisz iść do pracy, pamiętasz, aby nie dotykać klamek czy przycisków w windzie. Oprócz tego na pewno regularnie myjesz ręce i dezynfekujesz dłonie, ale co zrobić z ubraniami? Wiele osób zastanawia się, co robić po przyjściu do domu z zewnątrz, szczególnie z odzieżą.

Koronawirus a ubrania po powrocie do domu

Według amerykańskiej agencji rządowej, wirusy grypy zabijane są przez ciepło powyżej 70 stopni. Można również walczyć z nimi także za pomocą chloru, wody utlenionej, alkoholu czy detergentów. Wiele wskazuje na to, że podobne czynniki mogą wpłynąć także na koronawirusa . Amerykańska agencja rekomenduje, aby po przebywaniu na zewnątrz, szczególnie w miejscach, gdzie znajdują się inni ludzie, uprać odzież od razu po powrocie do domu w temperaturze przypisanej danemu materiałowi. Dodatkowo najlepiej przygotowywać ubrania mając założone rękawice ochronne.

Jak jeszcze zabezpieczyć ubrania przed koronawirusem?

Choć wiele wskazuje na to, że koronawirus znacznie szybciej rozprzestrzenia się z powierzchni twardych na osobę, niż z materiałów, to jednak warto pomyśleć o dodatkowym zabezpieczeniu. Zaleca się w tej kwestii stosowanie jednorazowych worków w koszu na pranie, aby regularnie wymieniać zanieczyszczone rzeczy. Staraj się, aby ubrania nie dotykały innych przedmiotów, które znajdują się wokół ciebie na co dzień. Choć częściej spędzasz czas w domu, to jednak unikaj siadania czy kładzenia się na łóżku w ubraniu, w którym byłaś nawet przez krótką chwilę na zewnątrz. Prostym sposobem na ograniczenie możliwości przenoszenia się koronawirusa przez ubrania, jest rozgraniczenie odzieży, które nosimy po domu od tych, które zamierzasz nosić na zewnątrz. Staraj się o tym pamiętać, ponieważ lepiej wprowadzić nowe przyzwyczajenia dla naszego bezpieczeństwa. W ten sposób szybko skompletujesz zestawy ubrań "do sklepu" i "do domu".