Koronawirus w Polsce. Czy można jechać na działkę w czasie epidemii?

Choć wprowadzone przez rząd restrykcje mają na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa , nie wszystkim osobom przypadły do gustu zmiany. Powoli zaczynamy wracać do normalności, czego dowodem jest zmiana obostrzeń i otwarcie lasów oraz parków. Co jednak z wyjazdem na działkę – czy jest to w ogóle możliwe? Jeśli jeszcze się zastanawiasz, przeczytaj poniższe informacje.

Czy można jechać na działkę – wszystko, co musisz wiedzieć

Dotychczasowe obostrzenia związane z ograniczeniem w przemieszczaniu się, od 20 kwietnia zostały nieco poluzowane. W związku z tym możesz wybrać się na spacer do lasu, co do tej pory groziło mandatem. Jeśli chodzi o wyjazd na działkę, sprawa ma się nieco inaczej. W końcu z domu powinniśmy wychodzić wyłącznie w celach niezbędnych, czyli do sklepu lub do apteki. Wątpliwości dotyczące wyjazdów na działkę rozwiał Polski Związek Działkowców: