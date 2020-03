Koronawirus w Polsce. Do kiedy będą zamknięte szkoły i placówki kulturalne?

Z powodu zakażeń koronawirusem w Polsce, rząd błyskawicznie wydał postanowienie o natychmiastowym zamknięciu szkół, uczelni i innych placówek kulturalnych. Konieczna izolacja stała się podstawą do wydania takiego zarządzenia. Jak przyznał premier, przyrost chorych każdego dnia jest gwałtowny. Do kiedy będą zamknięte szkoły?

Koronawirus. Dlaczego zostały zamknięte szkoły?

W Polsce jest już blisko 150 osób zakażonych koronawirusem. Rząd podejmuje coraz radykalniejsze decyzje, które mają chronić obywateli przed rozwojem zagrożenia. Jednym z takich postanowień było zamknięcie wszystkich żłobków, przedszkoli, szkół oraz uczelni. Oficjalnie, wszystkie placówki oświatowe zostały zawieszone w działaniu do 25 marca , ale ewentualne przedłużenie nie jest wykluczone. Premier zaznaczył, że działania podjęte rząd są zastosowane po to, aby maksymalnie spowolnić możliwe rozprzestrzenianie się koronawirusa.

Dziecięcy nosiciele koronawirusa – co to oznacza?

Na razie nie ma żadnych szczegółowych danych związanych z rzeczywistą liczbą zakażonych koronawirusem. Nie ma także pewności co do tego, jak bardzo wirus z Wuhan przedostał się do organizmów Polaków. Jeżeli koronawirus nie zdążył zaatakować dzieci, zapobiegawcze zamknięcie placówek oświatowych jest idealną formą prewencji. Może się jednak okazać, że uczniowie są nosicielami koronawirusa, choć sami przechodzą zakażenie całkowicie bezobjawowo. Ze względu na przeciętny czas wylęgania groźnego wirusa, najbliższy tydzień będzie decydujący.