Koronkowy majstersztyk. Jamie Lee Curtis w obłędnej pelerynie

Czerń - kolor, który na czerwonym dywanie czuje się jak ryba w wodzie

Aktorka o krótkich włosach zazwyczaj celuje w klasyczną paletę barw. Tym razem nie było inaczej. Jamie Lee Curtis doskonale czuje się w czerni, a skoro to ulubiony kolor elegantek – jest godnym reprezentantem na czerwonym dywanie. Mimo, że aktorka postawiła na czarny total look - wyglądała niebanalnie. A to za sprawą oryginalnej "narzutki".