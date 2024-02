Krytykuje pigułki "dzień po". "Wszystkie kobiety są zawsze rozumne?"

Dominikanin o antykoncepcji awaryjnej

Duchowny przyznał, że Kościół często popełnia pewien błąd. - Chce, by jego zasady etyczne stawały się prawem obowiązującym wszystkich w państwie, a tak być nie może. Chociażby dlatego, że obywatele mają zagwarantowane prawo do wolności i mogą wybierać różne wartości - podkreślił. Stwierdził też, że za czasów rządów PiS mieliśmy do czynienia z pewnym "tworem", który można określić jako "katolicką ideologię polityczną".