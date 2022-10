Kosmetyk 6w1? Ten produkt za grosze robi furorę w sieci

Wazelina jest jak wisienka na torcie – stanowi ostatni etap pielęgnacji. Cienka warstwa rozprowadzona na skórze ma za zadanie zabezpieczyć całość. To wzmacnia działanie składników znajdujących się w nawilżających i odżywczych kremach. Ponadto wazelina do twarzy na dłużej zachowuje wilgoć w skórze. Mówiąc w skrócie, to ratunek dla suchej cery, który kupisz za grosze.