Koreańska pielęgnacja to prawdziwy hit w dziedzinie dbania o cerę. Słynne etapy pielęgnowania i odżywiania skóry twarzy przedostały się z Korei Południowej i rozlały na cały świat. Jakich produktów należy używać, by cieszyć się świetlistą cerą Koreanek?

Sekret pięknej skóry Koreanek

Azjatki to kobiety, które mogą pochwalić się piękną i często nieskazitelną cerą. Nietrudno to zauważyć, oglądając filmy, seriale, podziwiając modelki czy członkinie popularnych w Korei girlsbandów. Nic dziwnego, że wiele kobiet w Polsce chce się upodobnić do Koreanek o alabastrowej cerze. Czy to tylko kwestia koreańskiej pielęgnacji?

W Azji rytuały pielęgnacyjne są wpisane w edukację młodych dziewcząt. Dzięki temu praktykują dobre nawyki dbania o skórę od najmłodszych lat, a nie dopiero wtedy, gdy na twarzy pojawią się pierwsze oznaki starzenia. Na ich wyjątkową urodę ma wpływ również genetyka oraz przystosowanie do specyficznych warunków. Ewolucyjnie Azjatki wykształciły w sobie cechy, pozwalające im m.in. chronić gałkę oczną przed zimnym powietrzem i światłem słonecznym. Mają większą ilość tkanki tłuszczowej na twarzy niż Europejki. Nie bez znaczenia jest też dieta bogata w kwasy tłuszczowe, która przekłada się na zdrową, promienną skórę Azjatów.

Wniosek z tego taki, że choć koreańska pielęgnacja potrafi przynieść naprawdę wiele korzyści skórze, nie sprawi, że buzia będzie rozświetlona i jasna jak kartka papieru. Na to składa się o wiele więcej czynników niż tylko etapy pielęgnacyjne i produkty z dobrymi składami.

Na czym polega koreańska pielęgnacja twarzy?

Dla Koreanek codzienne dbanie o urodę jest bardzo ważne. To dla nich pewnego rodzaju rytuał. Na czym polega? W dużym uproszczeniu koreańska pielęgnacja twarzy polega na bardzo dokładnym oczyszczeniu skóry, nawilżeniu i ochronie przeciwsłonecznej przy jednoczesnym regularnym złuszczaniu martwego naskórka. Złuszczanie nie odbywa się za pomocą peelingów mechanicznych (zawierających ostre drobinki, które najlepiej nadadzą się do ciała, nie na twarz), tylko specjalnych peelingów enzymatycznych.

Koreańska pielęgnacja posiada etapy, które wykonane po sobie tworzą całościowy rytuał. Na pierwszym miejscu jest dokładne oczyszczenie twarzy, następnie tonizowanie i nawilżenie. Pielęgnacja zawiera w sobie rutynę poranną (delikatne oczyszczenie, esencja, serum i filtr SPF) oraz bardziej rozbudowaną koreańską pielęgnację na noc. Dla Koreanek to nie tylko codzienne zmywanie makijażu, ale rytuał oczyszczania skóry i self care. O czym warto pamiętać? Tym, co w koreańskim rytuale pielęgnacyjnym okazuje się bardzo ważne, jest jakość stosowanych kosmetyków. Produkty z Korei Południowej mają dobry naturalny skład. Nie bez znaczenia jest również sposób aplikowania produktów na twarz oraz przestrzeganie kolejności poszczególnych etapów.

Kroki w koreańskiej pielęgnacji

Skoro znasz już podstawy, możemy przejść do sedna. 10 kroków koreańskiej pielęgnacji może budzić przestrach u kobiet niezaznajomionych z tematem, jednak prawdą jest, że cała pielęgnacja jest prosta i szybko wchodzi w nawyk. Zanim dowiesz się, na czym polega, pamiętaj, by pielęgnację wykonywać zawsze dokładnie umytymi dłońmi, a twarz suszyć miękkim ręcznikiem do twarzy, ściereczką z bawełny lub papierowymi ręcznikami. Oto koreańska pielęgnacja twarzy krok po kroku. Przy każdym etapie używa się innego produktu.

Etap pierwszy – demakijaż i oczyszczanie olejem. Pierwszy krok nie powinien nikogo zaskakiwać. To oczyszczenie twarzy i zmycie z niej makijażu, brudu, kurzu czy nadmiaru sebum. Ulubieńcem Koreanek są oleje, które bardzo łatwo rozpuszczają kolorowy makijaż, a dodatkowo zmiękczają, nawilżają i odżywiają skórę.

Etap drugi – oczyszczenie. Po demakijażu Koreanki sięgają po kosmetyk myjący na bazie wody. Może to być żel. Dwuetapowe oczyszczanie twarzy ma za zadanie jak najdokładniej przygotować buzię do dalszych etapów pielęgnacyjnych. Przeciwdziała również pojawianiu się niedoskonałości, takich jak ropne wypryski czy zaskórniki, które są efektem zatykania porów. Pamiętaj jednak, by kosmetyk, którego użyjesz w tym etapie, bazował na łagodnych składnikach myjących.

Etap trzeci – peeling. Koreańska pielęgnacja nie może się obejść bez dobrego peelingu. Po dokładnym oczyszczeniu niezbędne jest złuszczenie, czyli usunięcie martwego naskórka. Dlaczego? Popularne pryszcze powstają właśnie przez martwy naskórek oraz łój, które zatykają pory. Używaj peelingów enzymatycznych, w zależności od potrzeby, 1-2 razy w tygodniu.

Etap czwarty – tonizowanie. Tonizowanie to często zapominany etap. Jest jednak bardzo ważny, ponieważ przywraca skórze prawidłowy poziom pH. Dodatkowo koi i nawilża. Co więcej, odpowiednio dobrany tonik przygotowuje skórę twarzy do przyjęcia substancji nawilżających w kolejnych krokach.

Etap piąty – esencja. Esencja to kosmetyk na bazie wody, który zawiera skoncentrowaną porcję składników aktywnych. Ma spersonalizowane działanie, a jej zadaniem jest dostarczenie skórze tego, czego najbardziej potrzebuje. Do esencji zazwyczaj dołączona jest pipeta, którą nakrapia się odpowiednią ilość na skórę twarzy i delikatnie wklepuje. Zdaniem wielu Koreanek to najważniejszy etap.

Etap szósty – serum. Serum, ampułki, wszelkiego rodzaju koncentraty służą rozwiązywaniu konkretnych problemów, np. zapobieganiu oznakom starzenia, poprawieniu kolorytu skóry, wygładzeniu, łagodzeniu stanów zapalnych.

Etap siódmy – maseczka. Maseczka w płachcie to bardzo popularny gadżet kojarzony właśnie z Koreą. Działa jak okład na twarz, dostarczając skórze substancji o działaniu aktywnym. Istnieją także maseczki w paście lub kremie. Ten etap pielęgnacji powtarzaj raz w tygodniu.

Etap ósmy – krem pod oczy. Krem pod oczy otwiera ostatnią część pielęgnacyjną, czyli nawilżenie. Skóra pod oczami jest delikatna i wymaga bardziej precyzyjnego działania pielęgnacyjnego. Kremy mają zapobiec powstawaniu kurzych łapek, cieni i opuchlizny lub po prostu sprawiać, by skóra wyglądała promiennie. Produkt należy delikatnie wklepać. Miej pewność, że skład kremu jest delikatny i nie uczula.

Etap dziewiąty – nawilżenie. Bardzo ważny etap koreańskiej pielęgnacji. Dobry krem nawilżający gwarantuje skórze odpowiedni poziom nawodnienia. Pozostawia też przyjemny lekki film. Ważny jest tu wybór odpowiedniego produktu, najlepiej takiego na bazie naturalnych składników.

Etap dziesiąty – ochrona UV. O tym etapie niestety często się zapomina. Ochronę przeciwsłoneczną należy stosować nie tylko latem, ale przez cały rok, również zimą. Koreanki, w obawie przed szkodliwym promieniowaniem UV, przywiązują dużą wagę do wyboru dobrego kremu z filtrem SPF, sięgając najczęściej po 50+. Jeśli korzystasz z kremu BB, wybierz taki, który ma dodatkowo ochronę UV.

Dla kogo koreańska pielęgnacja będzie odpowiednia?

Znasz już wszystkie kroki koreańskiej pielęgnacji. Zastanawiasz się, czy jest ona odpowiednia dla ciebie? Nie ma ogólnych przeciwwskazań do stosowania koreańskiej pielęgnacji. Sięgają po nie głównie osoby, które czerpią przyjemność z dbania o swoją cerę. Czy stosowanie 10 etapów pielęgnacji jest niezbędne, by cieszyć się piękną skórą? Oczywiście, że nie, jednak wielu kobietom pomaga to osiągnąć wymarzony efekt.

Pamiętaj, że jeśli jednak zmagasz się chorobami skóry, trądzikiem lub innymi przypadłościami, zawsze warto poinformować dermatologa o chęci wprowadzenia nowego kosmetyku do swojej codziennej pielęgnacji. Lekarz doradzi ci, czego powinnaś unikać, a co będzie odpowiednie dla twojej skóry.

Przy wyborze produktów wsłuchaj się w potrzeby swojej skóry i odpowiednio na nie reaguj. Nie istnieje jeden uniwersalny kosmetyk idealny dla każdej osoby. Jeśli jesteś posiadaczką cery suchej, wybieraj produkty mocno nawilżające. Pamiętaj o tym, aby nowe produkty wprowadzać do swojej skóry pojedynczo. Wtedy zobaczysz, jakie przynosi efekty. Dobrze jest mieć świadomość, że aby trafić na idealny kosmetyk, trzeba niekiedy kierować się metodą prób i błędów.

Na koniec warto przypomnieć, że pielęgnacja koreańska pomoże odpowiednio zadbać o skórę, rozpieścić ją, przede wszystkim oczyścić i odpowiednio nawilżyć, ale nie sprawi, że twoja cera będzie idealna, jak u Koreanek. Kosmetyki, nawet te najlepsze, nie zmienią diametralnie twojego wyglądu. Jeśli zaś mierzysz się z wyraźną suchością skóry, częstymi wykwitami, itp. najlepszym rozwiązaniem będzie wizyta u dermatologa, który zapisze produkty o udowodnionym działaniu klinicznym.

