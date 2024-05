"Koszmarki" z MET Gali 2024. Nie wiadomo, gdzie podziać wzrok

"Ogród czasu" to motyw przewodni ubioru obowiązującego na MET Gali 2024. Po schodach Metropolitan Museum of Art "przeszły" kreacje, które nawiązywały do bajkowej krainy i oddawały hołd kwiatom w każdej postaci. Ale też takie, które wbijały w fotel i wprawiały w konsternację. Najgorsze stylizacje z MET Gali 2024 przejdą do historii i na długo zapadną w naszej pamięci. Dlaczego? Sama zobacz.