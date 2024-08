Kot pogryza cię podczas zabawy? To ważny komunikat

Koty to wyjątkowe, choć nieodgadnione zwierzęta. Potrafią się przymilać, żeby chwilę później nas ugryźć. Zanim jednak to zrobią, ostrzegą nas w nieoczywisty sposób.

Koty nie cieszą się dobrą sławą. Są uważane za wredne, złośliwe i kapryśne. Prawda jest taka, że to bardzo kochające i oddane zwierzęta, choć nie okazują one uczuć w tak oczywisty sposób, jak to robią psy. W odróżnieniu od nich nie mają też tyle cierpliwości do człowieka czy innych zwierząt. Kiedy przekracza się ich granicę, mogą zaatakować.

Kot zachowuje się w ten sposób? To ważny znak

Koty są bardzo inteligentne. Znają swoje umiejętności i ograniczenia. Wiedzą, kiedy muszą zjeść, polować czy odpocząć. Śpią od 14 do nawet 18 godzin dziennie. Po kilkunastu minutach zabawy udają się w miękkie i bezpieczne miejsce, aby móc wypocząć.

W tym momencie wielu właścicieli decyduje się na pogłaskanie futrzaka. Zdarza się, że kot, zamiast mruczeć, zaczyna nas gryźć. Zanim jednak to zrobi, wyśle nam sygnał ostrzegawczy, o czym przekonuje Agata Kudra, kocia behawiorystka.

W jednym ze swoich ostatnich postów wyjaśniła, dlaczego koty atakują nas podczas zabawy czy innych interakcji. - Na samym początku pojawia się lizanie. I tak, często uznaje się to za przyjacielski sygnał. Ale w tej sytuacji to jednak prośba o to, abym się jednak odsunęła — tłumaczy.

Na załączonym filmiku widać, jak Instagramerka podchodzi do kota, aby go pogłaskać. Początkowo zwierze wydaje się zrelaksowane i chętne na głaski, jednak po chwili zaczyna kompulsywnie lizać właścicielkę. W ten sposób pokazuje, że chce, aby się od niego odsunęła. - Gdy kot widzi, że nie szanuje tych komunikatów, to pokazuje mi to wyraźnie — tłumaczy. Nagle cała jego postura się zmienia. Ma spięte ciało, a jego uszy kierują się w przeciwną stronę. Zaczyna odpychać właścicielkę łapką i nerwowo machać ogonem.

Jak uniknąć ataków ze strony kota?

W dalszej części filmiku behawiorystka wyjaśniła, że powinna była przestać dotykać zwierzę już na samym początku. - W ten sposób kot widzi, że nie ma potrzeby uciekać się do bardziej bolesnych rozwiązań, bo te subtelniejsze sygnały w zupełności wystarczą — dodała.

Koty są bardzo terytorialne i najlepiej czują się w spokojnym, stabilnym otoczeniu. Podgryzanie czy drapanie jest oznaką tego, że naruszyliśmy ich granice. Jeśli jednak agresywne zachowania pojawiają się nawet wtedy, kiedy nie mamy z nim interakcji, warto rozważyć wizytę u weterynarza i behawiorysty, aby znaleźć ich przyczynę.

