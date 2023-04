Kot Stepan jest już zajęty. Relacja ze ślubu już w sieci

Stepan i Stepania wzięli ślub. Gratulacjom nie ma końca

Stepan, Stepania oraz ich właścicielka Anna wrócili do Charkowka we wrześniu 2022 roku. Wcześniej przez wiele miesięcy obywatele Ukrainy przemierzyli m.in. Polskę, aż dotarli do Francji, by tam znaleźć schronienie na wiele tygodni. Wszyscy jednak mocno tęsknili za swoim domem. Tegoroczną Wielkanoc spędzili już w swoich czterech ścianach.