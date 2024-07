Kot głośno miauczy? Zdziwisz się, co to oznacza

Kot miauczy wniebogłosy? A może chowa się w kartonie? Okazuje się, że robi to nie bez powodu. Co jednak powinno budzić nasz niepokój? Sprawdźcie.

Kot może miauczeć z różnych powodów. Czasami robi to z ekscytacji, a czasami, by coś na nas wymusić. Zdarza się jednak, że w ten sposób daje nam do zrozumienia, że coś go boli. Skąd jednak wiedzieć, czy właściwie reagujemy na wydawane przez niego dźwięki? W tym przypadku bardzo ważne jest to, jak dobrze znamy swojego pupila.