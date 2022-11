Kot zachowuje się w ten sposób? To powód do niepokoju

Kot okazuje miłość również "ugniataniem" łapkami. To instynktowny gest, który te zwierzęta znają z wczesnego dzieciństwa. Wtedy takim "ugniataniem" stymulowały wydzielanie mleka z gruczołów mlecznych u matki. Kiedy kot zachowuje się w ten sposób w stosunku do nas, możemy być zadowoleni - to dowód na to, że czuje się bardzo bezpiecznie i jest szczęśliwy.