Powiedziała o metodach antykoncepcji. "Nie są w 100 proc. skuteczne"

W poniedziałek 18 marca na Kanale Zero odbyła się debata dotycząca aborcji. Do studia zaproszono ekspertki, które wypowiedziały się na temat przerywania ciąży oraz antykoncepcji. - Procedura podwiązania jajowodów w Polsce jest, niestety, cały czas nielegalna. Jestem za tym, żeby można było to robić - powiedziała posłanka Lewicy.