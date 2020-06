Krata vichy (gingham) wraca tego lata. Spódnice i szorty z ulubionym wzorem Brigitte Bardot to must have sezonu

Kratkę vichy uwielbiały gwiazdy Hollywood lat i 50. Wzór, który wcześniej był kojarzony głównie jako element wakacyjnej garderoby, stał się kultowy między innymi za sprawą Brigitte Bardot, która pokochała go do tego stopnia, że w 1959 roku wzięła ślub w różowo-białej kraciastej sukni ślubnej. Tego lata kultowy trend wraca do łask i zobaczymy go w nowym wydaniu.