Krem CC. Czym różni się od kremu BB i dlaczego warto z niego korzystać?

Krem CC – czym właściwie jest?

Na pewno zastanawiasz się, co kryje się pod enigmatyczną nazwą krem CC. Skrót można odczytać jako Color Control Cream, Color and Care albo Color and Correct – tak naprawdę każda z tych nazw jest poprawna, ponieważ w gruncie rzeczy oznaczają główne zadania kremu. Przede wszystkim krem CC ma za zadanie skutecznie zakrywać wszelkie mankamenty i niedoskonałości cery, a także wyrównać przebarwienia, kryć jak podkład oraz nawilżać jak klasyczny krem. Krem CC przypadnie do gustu kobietom borykającym się z cerą problematyczną i wymagającą.