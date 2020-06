Dewy skin. Jak uzyskać modny efekt mokrej skóry? Poznaj wakacyjny makijaż 2020

Dewy skin nie jest trudnym makijażem do zrobienia, ale wymaga wcześniejszego przygotowania skóry. Tylko w ten sposób w pełni będziesz mogła cieszyć się z nieskazitelnego efektu mokrej skóry, a w końcu na tym ci najbardziej zależy. Jeśli chcesz wiedzieć, jak wygląda pielęgnacja oraz makijaż w stylu dewy skin, zajrzyj poniżej.

Dewy skin – dlaczego warto spróbować?

W makijażu na lato 2020 przede wszystkim liczy się lekkość i naturalność. Dzięki dewy skin szybko zauważysz, że twoja cera jest promienna i wygląda na świeżą, co jest obecnie bardzo cenionym atutem. Z pomocą dewy skin nie obciążysz swojej skóry nadmiarem użytych kosmetyków , ponieważ dla efektu mokrej skóry wybiera się lekkie i kremowe kosmetyki. Na szczęście wystarczy kilka prostych wskazówek, a będziesz mogła cieszyć się piękną cerą w zaledwie kilka minut.

Dewy skin – zwróć uwagę na pielęgnację

Pamiętaj, że najpiękniejszy efekt dewy skin uzyskasz wtedy, gdy twoja skóra będzie gładka i pozbawiona niedoskonałości. Skup się na nawilżaniu, oczyszczaniu oraz regularnemu złuszczaniu naskórka . Dlatego też będziesz potrzebowała kremu nawilżającego, toniku i peelingu. Wybieraj taki krem, który zawiera w sobie cenne składniki odpowiedzialne za rozświetlenie oraz łagodzące podrażnienia. Tonik z kolei powinien oczyszczać skórę z nadmiaru sebum, aby dewy skin wyglądał naprawdę imponująco. Regularne wykonywanie peelingu przy pomocy lekkiego produktu zapewni podbicie rozświetlenia na skórze. Choć wspomniana pielęgnacja nie jest niczym nowym, wiele kobiet zapomina o jej podstawowych elementach, co uniemożliwia osiągnięcie dewy skin.

Dewy skin – wskazówki makijażowe

Kiedy już w pełni przygotujesz swoją cerę do dewy skin, możesz przystąpić do dalszego działania. Najważniejszym kosmetykiem jest krem BB, który pięknie ożywi skórę, koloryt i nada zdrowy wygląd. Dzięki niemu nie zapchasz skóry, a przy tym osiągniesz wymarzony rezultat. Krem BB idealnie wtopi się w cerę, więc nie będziesz musiała obawiać się efektu maski. Jednym z trików do osiągnięcia dewy skin jest wymieszanie kremu BB albo lekkiego podkładu z płynnym rozświetlaczem. Jeśli tego nie chcesz, nałóż na kości policzkowe, łuk kupidyna i brodę rozświetlacz w kremie albo w sztyfcie. Dewy skin zaprezentuje się jeszcze lepiej, gdy odrobinę kosmetyku rozetrzesz pod łukami brwiowymi. Gotowe! Twój lekki, ale naturalny makijaż w stylu dewy skin sprawdzi się na każdą okazję.