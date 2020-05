Kremowanie włosów. Próbowałaś tego niezawodnego sposobu dla gładkich pasm?

Kremowanie włosów coraz częściej zastępuje popularne olejowanie, które po prostu może niepotrzebnie obciążać włosy . Korzystanie z kremów okazuje się skuteczniejsze i lepiej wpływa na całą kondycję pasm, ponieważ także posiadaczki cienkich oraz delikatnych włosów mogą sięgnąć po ten zabieg. Najczęściej polecanym i najbardziej popularnym sposobem kremowania włosów jest użycie kremu Nivea, ale to niejedyny produkt do pielęgnacji. Przekonaj się sama, o czym jeszcze warto wiedzieć.

Kremowanie włosów – jak przeprowadzić zabieg?

Tak naprawdę kremowanie włosów jest bardzo zbliżone do olejowania , lecz różni się użytym kosmetykiem. Wystarczy, że niewielką ilość kremu rozprowadzisz na pasmach i poczekasz 15-30 minut , aby pasma włosy wchłonęły substancje odżywcze. Jeżeli twoje kosmyki wymagają porządnego nawilżenia ze względu na bardzo suchą powierzchnię, możesz pozostawić krem na włosach nawet przez całą noc. Na koniec umyj włosy delikatnym szamponem . Chcąc podtrzymać regenerację, powtarzaj kremowanie włosów co* 2-3 dni*, a następnie zacznij wykonywać zabieg raz w tygodniu.

Kremowanie włosów – dlaczego warto?

Kremowanie włosów – jakie kosmetyki wybierać?

Do kremowania włosów najlepiej nadają się kosmetyki zawierające w sobie naturalne olejki i masła – natłuszczają, chronią oraz nabłyszczają pasma. Także wosk pszczeli, ekstrakty roślinne, witaminy A i E czy gliceryna są popularnymi składnikami odżywczych kremów do twarzy i rąk, które powinnaś wziąć pod uwagę. Bardzo często pojawiają się wskazówki związane z wyborem kremu Nivea do kremowania włosów. Nie tylko jest bardzo tani i ogólnodostępny, ale często zalecany także na początek przygody z takim zabiegiem. Choć ten popularny krem zawiera w sobie parafinę, działa na włosy jak opatrunek zatrzymujący wilgoć we wnętrzu włosa. Jeśli jeszcze nie stosowałaś kremowania włosów, skorzystaj z porad włosomaniaczek i sięgnij po krem Nivea.