Kristen Stewart była chora w lutym? Koleżanka z planu przypadkowo się wygadała

Kristen Stewart zakażona koronawirusem

Na początku tego roku rozpoczęły się prace do filmu "Happiest Season", w którym jedną z głównych ról zagrała Kristen Stewart. Jak przypadkowo zdradziła jej koleżanka z planu Aubrey Plaza, już w lutym zdjęcia na planie zostały przerwane, a jako powód podano zakażenie osoby z ekipy koronawirusem. Z wypowiedzi Plazy wynika, że tą osobą była właśnie Stewart.

Aubrey Plaza podczas rozmowy dla "The Late Show" wyjawiła, że na początku cały zespół nie zdawał sobie sprawy z tego, że ma do czynienia z koronawirusem. Pod koniec lutego pojawiły się już pierwsze wzmianki o nim, ale wówczas nikt nie przyjmował tego do wiadomości.