Przemysław Czarnek będzie usuwać "komunistyczne relikty" z podręczników

Przemysław Czarnek zapowiedział również, że ministerstwo edukacji i nauki przygotowuje plan powrotu do nauki stacjonarnej, a co za tym idzie i odpowiednie wytyczne sanitarne. "Istnieje ogromna szansa na powrót uczniów do szkół po feriach zimowych" - stwierdził Czarnek. Ministerstwo ma intensywnie pracować nad opracowaniem pięciu wariantów powrotu do szkoły po 17 stycznia 2021 roku. Przygotowywane spektrum możliwości ma obejmować m.in. nauczanie hybrydowe, czyli połączenie nauki zdalnej i stacjonarnej w placówkach szkolnych. Minister zastrzegł jednak, że wszystko i tak będzie zależeć od ilości nowych zachorowań na koronawirusa w najbliższych tygodniach. Jeśli druga fala pandemii nie będzie spowalniać, uczniowie po feriach wciąż będą musieli uczyć się w domach.