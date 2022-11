Sekret króla Karola. Tak kazał traktować księżną Dianę

— Istniało wiele dowodów na to, że ludzie prowadzili przeciwko niej całe briefingi, podsłuchiwali jej telefon, byli wrogo nastawieni do niej na wiele sposobów i zdeterminowani, by podciąć jej skrzydła jako księżniczce. Istniały również uzasadnione podstawy, by sądzić, że jej związek z dziećmi może być zagrożony podczas negocjacji rozwodowych — zaznaczył.