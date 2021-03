Królewscy eksperci o wywiadzie Sussexów. Są oburzeni postawą Oprah Winfrey

Eksperci oburzeni zwiastunem wywiadu

Oglądając krótki zwiastun wywiadu, królewscy eksperci mają bardzo podobne zdanie. Według nich Oprah naciska na swoich rozmówców i sugeruje im pewne odpowiedzi, a naciskanie, że Meghan miała być rzekomo "uciszana" uznana została za niedorzeczną. Przedstawiciele Pałacu Buckingham nie mają złudzeń co do rozmowy Sussexów.

Wbrew wcześniejszym doniesieniom, rozmowa Meghan i Harry’ego nie będzie trwać 90 minut, ale 120 minut, co możne oznaczać, że para zdradziła więcej, niż początkowo chciała. Przez cały zwiastun doskonale widać, że Oprah mocno wpływa na kolejne wypowiedzi Meghan, a Harry tłumaczy, że wyjechał do Los Angeles z rodziną, ponieważ nie chciał powtórki z przeszłości i nie zamierzał przeżywać podobnego napięcia jak jego matka.

"Królowa i rodzina królewska nie są rodziną Corleone z Windsoru. Nie ma płatnych zabójców ani mafiosów, którzy uciszają ludzi dookoła. […] Mówienie o byciu "uciszonym" jest po prostu śmieszne. Przypuszczam, że pasuje to do narracji, ale jakim kosztem dla królowej, księcia Filipa, całej rodziny oraz reputacji państwa" - stwierdził Jobson.

Z kolei ekspert królewski Richard Fitzwilliams stwierdził, że: "Dodatkowe 30 minut wywiadu może być trudne dla Pałacu. Czy to wszystko wynika ze zdenerwowania Meghan i Harry’ego po usunięciu ich patronatu, czy wszystko było od początku zaplanowane ?".

Według królewskich ekspertów już sama emisja zwiastuna była ciężka do przebrnięcia dla rodziny królewskiej. Obawiają się, że rozmowa Meghan i Harry’ego ujawni kulisy sporu Sussexów z królową. Choć jeszcze nie jest powiedziane wprost czy książę zamierza porównać traktowanie swojej rodziny do nagonki na księżną Dianę, już teraz królewscy eksperci krytycznie podchodzą do ewentualnej wypowiedzi Harry’ego.