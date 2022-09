Królowa Elżbieta II była zauroczona tym Polakiem. "Uwielbiała go oglądać"

Królowa Elżbieta II zmarła 8 września w zamku Balmoral w Szkocji. O jej pogarszającym się stanie zdrowia mówiono już od wielu miesięcy, a konkretnie od czasu śmierci męża, księcia Filipa. W ostatnim czasie monarchini musiała zrezygnować przez to z wielu czynności, którymi przez lata cieszyła się na co dzień - spacerów czy jazdy konno. Jedną jednak kontynuowała do samego końca. Uwielbiała oglądać prognozę pogody w BBC.