Królowa Elżbieta II i książę Filip byli ze sobą na dobre i na złe. W tym roku monarchini spędzi pierwszą rocznicę ślubu bez męża

Burzliwe małżeństwo

Od czasu koronacji Elżbiety II to Filip zajmował się domem i dziećmi: Karolem, Anną, Andrzejem i Edwardem. Wielokrotnie mówiono, że ma dosyć takiego życia, dlatego nawiązywał romanse z innymi kobietami - aktorkami i hrabinami. Choć Elżbieta doskonale o tym wiedziała, nigdy go nie zostawiła. On także nie chciał zostawić jej. To dzięki niemu niekiedy okazywała swoją "ludzką" twarz, jak wtedy, kiedy wyszła do tłumu po śmierci księżnej Diany w 1997 roku. Do tego, według doniesień, namówił ją Filip.