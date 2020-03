Królowa Elżbieta II o leczeniu sprzed lat. "Było warto".

Królowa Elżbieta II często odwiedza szpitale i placówki służby zdrowia. Ale tak szczerej wypowiedzi na temat swojego dzieciństwa dawno nie dała. Do czego przyznała się podczas wizyty w szpitalu stomatologicznym?

Królowa z aparatem na zębach

Ostatnio brytyjska królowa zawitała do londyńskiego szpitala stomatologicznego przy University of London. Podczas spotkania z dziećmi i nastolatkami, które były w trakcie leczenia ortodontycznego, królowa wróciła wspomnieniami do czasów swojego dzieciństwa.