Królowa Letizia cała w bieli. Postawiła na bardzo modny wzór i nie zapomniała o obowiązkowym dodatku

Królowa Letizia zapracowała na miano jednej z najlepiej ubranych monarchiń. W przeszłości zdarzało się, że jej stylizacje kopiowała sama Meghan Markle. Podczas wizyty w High Performance Center w Madrycie znów zaprezentowała się z klasą.

Królowa Letizia postawiła na biel i modne grochy

Letizia wybrała biały komplet – dopasowaną marynarkę i rozszerzane ku dołowi spodnie. Choć są nieco dłuższe niż klasyczne kuloty, to wciąż jeden z najchętniej wybieranych modeli ostatnich lat. Do tego królowa włożyła beżową bluzkę w grochy. To właśnie grochy święcą triumfy tego lata. Znajdziemy je nie tylko na bluzkach czy apaszkach, ale również sukienkach. Wiele z nich można dostać w popularnych sieciówkach w bardzo korzystnych cenach.