Królowa Letizia w odważnej stylizacji. Księżna Kate nigdy nie zdecydowałaby się na ten krok

Królowa Letizia odsłoniła brzuch

Monarchini postanowiła pokazać, że nawet królowa może śledzić trendy i prezentować się jednocześnie schludnie i modnie. Żona króla Hiszpanii wzięła udział w uroczystości Światowego Dnia Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Podczas oficjalnego wyjścia Letizia zaprezentowała się w sukience w odcieniu fuksji. To, co jednak rzucało się najpierw w oczy, to ciekawe wycięcia, które odsłoniły nieco mięśnie brzucha królowej. Od kobiety biła pewność siebie - wyraźnie widać, że lubi siebie w takim wydaniu.