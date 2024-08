"Królowa pieczarek" na Cyprze. Pokazała się w bikini

Zwróciłyśmy też uwagę na buty. "Ortopedyczne" klapki z dwoma paskami zapinanymi na klamerki to absolutny hit tego sezonu. Budzą kontrowersje, ale mówi się, że to najwygodniejsze buty na lato. Ponadto pasują do wszystkiego — zarówno do zwiewnej sukienki, jak i jeansowych szortów.