"Królowa położyła koc również na moich kolanach". Odnaleziono nagranie

Królowa podzieliła się kocem

Do zdarzenia doszło podczas wizyty w Chester, która była pierwszym oficjalnym wyjściem Meghan Markle u boku Elżbiety II. Bez księcia Harry'ego. Meghan wspomniała, że po wejściu do samochodu, królowa podzieliła się z nią swoim kocem, który ma w zwyczaju wozić w samochodzie. "Położyła go również na moich. To sprawiło, że pomyślałam o mojej babci" - przyznała Meghan z wyraźnym rozczuleniem w głosie.