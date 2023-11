Króluje na stole Ani Starmach. Wlej odrobinę do ziemniaków

Purée zawsze się uda. Sprawdzony patent ekspertki

Do przygotowania idealnego purée najlepsze będą odmiany wysokoskrobiowe, czyli wariant C. Ziemniaki obieramy, kroimy na ćwiartki i gotujemy w osolonej wodzie. Ania Starmach radzi, aby po odcedzeniu przepuścić je przez praskę, aby nie pozostały żadne gródki. W kolejnym kroku do ziemniaczanej masy dodajemy kilka łyżek masła oraz podgrzaną śmietankę i dokładnie mieszamy. Później wystarczy już tylko doprawić do smaku solą, pieprzem i odrobiną gałki muszkatołowej. Idealne purée gotowe!