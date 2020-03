Krystian Wieczorek skrytykował polską służbę zdrowia. Teraz prostuje swoje wypowiedzi

Krystian Wieczorek ostatnie kilka dni spędził w szpitalu. Aktor źle poczuł się na planie serialu i zgłosił się do szpitala z objawami koronwirusa. Proces przyjęcia oraz przebywania w szpitalu relacjonował na swoich profilach w mediach społecznościowych.

Krystian Wieczorek o krytyce służby zdrowia

Nie była to niestety laurka dla polskiej służby zdrowia, wręcz przeciwnie. Aktor był poirytowany czasem oczekiwania na wynik badania. "Do szpitala zgłosiłem się sam, nie chcąc zarażać kolegów i koleżanek na planie. Chciałem być odpowiedzialny i ograniczyć możliwość ewentualnego rozpowszechniania wirusa. Tyle że możliwości weryfikacji w Polsce są skandaliczne. Do szpitala zostałem przyjęty tylko na wyraźną prośbę władz TVP, gdyby nie ich reakcja, siedziałbym z objawami w domu, modląc się o wyzdrowienie" - wspominał.