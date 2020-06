Krystyna Łuczak-Surówka o wyborach prezydenckich 2020. "Tak więc te 7,4 proc. przerażają mnie"

Krystyna Łuczak-Surówka o wynikach wyborów 2020

Komentarza co do wyborów nie mogła odmówić sobie Krystyna Łuczak-Surówka, żona oficera BOR, który zginął w katastrofie smoleńskiej. "Pozytywna, co dla mnie ważne, kampania Trzaskowskiego. Ciężko pracował, jeździł, spotykał się z ludźmi i mimo dalej ustawionej czasowo linii startu biegł do mety, szybko powiększał swój elektorat. Idąc dalej ruch społeczny, który udało się stworzyć Hołowni" – stwierdza.

"Nie jego poparłam, ale umiem docenić to, czego dokonał wspólnie z ludźmi. Ludzie, my to dla mnie słowo klucz. W tych wyborach poczułam to mocno i nie umiem wyrazić, jak bardzo mnie to cieszy. Chcę wierzyć, że II tura zmobilizuje nas jako społeczeństwo. Z poczuciem wspólnoty, dumą z naszego pięknego kraju, pamięcią o przeszłości i marzeniami na przyszłość" – czytamy w jej wpisie.