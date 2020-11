Krystyna Pawłowicz zafascynowana młodym muzykiem. Podzieliła się ulubionym utworem

Krystyna Pawłowicz to postać ze świata polityki, która zawsze wzbudza silne emocje. Była posłanka potrafi zarówno zniechęcać, jak i przekonywać do siebie ludzi, co na pewno odczuło szerokie grono polityków. Tym razem Pawłowicz pokazała swoje subtelniejsze oblicze – wszystko za sprawą muzyki.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Krystyna Pawłowicz podzieliła się ulubioną muzyką. (ONS.pl)