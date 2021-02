Krystyna Pawłowicz zripostowana w sieci. Poszło o opublikowany wyrok TK

Krystynę Pawłowicz na pewno wiele osób kojarzy. Była posłanka swego czasu zasłynęła licznymi niezbyt pochlebnymi wypowiedziami skierowanymi do osób z opozycji. Po odejściu z Sejmu wydawało się, że Pawłowicz zaprzestanie podobnych działań, ale na Twitterze cały czas daje upust swoim emocjom.

Pawłowicz versus Kluzik-Rostkowska

Kluzik-Rostkowska w 2010 roku była szefową sztabu wyborczego Jarosława Kaczyńskiego. Jednak przyjaźń z liderem PiS okazała się krótka i jednostronna – po kilku miesiącach posłanka została wyrzucona z partii, a razem z innymi byłymi posłami weszła w szeregi nowej partii Polska Jest Najważniejsza. Następnie zdecydowała się przejść do PO, gdzie zasiada do dzisiaj.

Pawłowicz i Kluzik-Rostkowska mają zupełnie różne wizje światopoglądowe. Nic dziwnego, że szybko doszło do bardzo ostrej wymiany zdań pomiędzy paniami na Twitterze. Wszystko zaczęło się od wpisu Kluzik-Rostkowskiej dotyczącego publikacji wyroku TK: " Niech Was piekło pochłonie " - napisała posłanka PO. Na reakcję Pawłowicz nie trzeba było długo czekać: " Psie głosy nie idą pod niebiosy, Joasiu ".

Dalsza dyskusja pomiędzy dawnymi koleżankami tylko przybrała na sile: "Krystyna, walczysz o sprawę, o której nie masz zielonego pojęcia. I to po ciemnej stronie mocy. Dzieci nie masz, wnuków nie masz. Daj spokój. Dla Ciebie to zabawa, dla wielu kobiet - matek wielki dramat" - skwitowała Kluzik-Rostkowska. Riposta bezpośrednio nawiązująca do prywatnego życia ewidentnie wywołała dalszą wściekłość Pawłowicz: