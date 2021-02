"Krzysiek, 25 lat. Myślę o samobójstwie". Akcja na rzecz osób z autyzmem wywołała burzę

"Poznajcie Krzysia - postać umieszczoną przez Tomasza Michałowicza - prezesa Fundacja JiM w kampanii mającej na celu zbieranie pieniędzy. Kim jest Krzyś? Tego Pan Tomasz nie mówi. Mówi za to, że Krzyś myśli o samobójstwie. Nie wiemy dlaczego, bo tego nie mówi ani Pan Tomek, ani materiał filmowy i zamieszczony w tym przekazie link. Po kliknięciu zostaniemy przeniesieni na stronę fundacji, gdzie będziemy mogli wpłacić datek o sugerowanej wysokości 173 zł lub dowolnej innej. Krzyś pisze na swoim plakacie, że myśli o samobójstwie. Krzysiuniu! Jak możemy Ci pomóc? Wpłacając daninę na fundację Pana Tomasza? Nie sądzę" - brzmi fragment postu dotyczącego kontrowersyjnej kampanii.

- Przedstawiciele JiM napisali, że nie widzą w swoich działaniach nic złego i że poruszają ważną kwestię. Jednak to, jak przedstawiają ten problem, pokazuje, że nie ma pola do dialogu z nimi - mówi WP Kobieta Antoni Bohdanowicz.

- Ich kampania rujnuje pracę wielu osób, które próbują pokazać rodzicom autystycznych osób i im samym, że jest szansa na normalne życie, że wcale nie musi być tak, że ktoś siedzi zamknięty w zakładzie i myśli o samobójstwie. Trzeba pokazywać pozytywne aspekty, np. to, jak można zmieniać miejsca pracy z myślą o osobach autystycznych. Fundacja JiM zrobiła np. kampanię o "cichych godzinach", ale zamiast promować to, że należy uszanować to, jaki ktoś jest, pokazała autyzm poprzez różne dramaty - zaznacza.