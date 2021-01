Krzysztof Gojdź pokazał relację ze szczepienia na COVID-19. Kołakowska wpadła w szał

Krzysztof Gojdź zaszczepiony na koronawirusa

Krzysztof Gojdź, znany lekarz medycyny estetycznej, zdecydował w 2018 roku, że nie chce dłużej mieszkać w Polsce. Sprzedał swoją klinikę i wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Mimo to chirurg, kiedy tylko może, przylatuje do kraju. Podczas swojej ostatniej wizyty w Polsce Gojdź postanowił zaszczepić się na koronawirusa. Jest pracownikiem służby zdrowia, dlatego miał prawo do przyjęcia szczepionki w pierwszej kolejności.